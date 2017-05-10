Аренда оборудования и концертной аппаратуры для проведения мероприятий в СПб

Компания Ray Craft — помощник в организации любого события, от бизнес форума до яркой свадьбы. Мы предоставляем в аренду оборудование для проведения мероприятий в Санкт Петербурге.

Техника

Хороший звук, эффектный видеоряд, световое решение, элементы шоу делают праздник, деловую встречу яркой, создавая приятное впечатление об организаторе. Поэтому техническую часть так важно доверить профессионалу высокого уровня, как компании Ray Craft.

Менеджеры компании помогут подобрать комплексное оснащения, которое создаст профессиональное оформление вашего праздника или делового события. Варианты оборудования в прокат для мероприятий:

Звук (акустические системы, микрофоны, микшерные пульты, DJ системы, бэклайн, колонки, сабвуферы, барабанные установки. Оснащение под проведение деловых встреч – конференц-системы, аппаратура синхронного перевода, микрофоны с аудиоустройствами);

Свет (Световые пульты, системы монтажа приборов, динамический свет, лазеры и прожекторы. Красоту шоу придадут сценические эффекты от дым-машины в комплексе с вентилятором, конфетти — машины, стробоскопа, генераторов мыльных пузырей или снега, светодиодных труб);

Видео (ЛЕД панели, видеостены, сенсорные, а также светодиодные экраны. Демонстрационные комплекты — ноутбуки, экраны, проекторы);

Сценические комплексы или подиумы под выездные уличные праздники.

На сайте https://ray-craft.ru в аренду можно брать выбрать как готовые сценические комплекты, так и отдельные единицы оборудования для мероприятий. В нашем арсенале есть аппаратура на любой бюджет, при этом вся техника содержится в идеальном порядке в специальных складских условиях.

Перед событием техники проводят обязательную профилактическую подготовку выбранной аппаратуры, также мы всегда держим запас оборудования для внештатных ситуаций во время праздника.

Все устройства от мировых брендов — Yamaha, Sony, Pioneer, Samsung. JBL. Lenovo, Shivaki и других известных разработчиков сценической аппаратуры.

Услуги

Дополнительно к аренде технического оборудования для мероприятий мы оказываем комплексные услуги по организации технической стороны праздника, выставки, конференции. Специалисты (звуко и видео режиссеры, инженеры, техники, рабочие) реализуют любой этап технических работ:

Создание сценария мероприятия, подбор оборудования в прокат;

Доставка собственным транспортом, аккуратная выгрузка аппаратуры;

Профессиональный, быстрый монтаж в праздничном пространстве за несколько часов до начала ивента;

Контроль приборов на протяжении всего праздника или конференции;

Управление техникой согласно пунктам сценария, реализация технической части шоу;

Демонтаж, вывоз оборудования в короткие сроки.

Мы предоставляем концертное оборудование напрокат, услуги по ее обслуживанию с 2008 года. Поэтому большой опыт позволяет нашим специалистам организовывать события разного формата – свадьбы, конференции, выставки, корпоративы, культурные городские мероприятия, массовые или приватные концерты.

Сотрудничество с Ray Craft

Выбор нашей компании в качестве партнера дает ряд преимуществ:

Комплексное сценическое решение за счет большого выбора техники;

Техническая поддержка профессионалов по организации праздников (разработка, реализация, сопровождение сценария ивента с учетом специфики);

Современные инжиниринговые решения (вся аппаратура не старше 5 лет, хранится при специальных условиях, проходит регулярную профилактику);

Соблюдение высоких стандартов (условия оказания технической поддержки либо аренды концертного оборудования зафиксированы в официальном договоре).

Чтобы начать сотрудничество, оставьте заявку на консультацию или составление предварительной сметы мероприятия. Менеджер учтет все пожелания, сделает индивидуальный расчет под ваш бюджет.

Любой удобный для вас способ связи:

Обратная форма на сайте https://ray-craft.ru/kontakty;

Звонок по номеру +7 (812) 993-08-44. +7 (904) 332-62-54;

Запрос по электронной почте raycraft.spb@mail.ru либо в мессенджерах – https://t.me/+79043326254, https://vk.com/raycraft, https://api.whatsapp.com/send.

Менеджер ответит на вопросы, подберет комплект концертной аппаратуры в аренду.